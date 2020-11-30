Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

30.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:56
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, karşı şeride geçerek henüz sürücüsü öğrenilemeyen 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

BİR KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cansız bedeni de morga gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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İşte feci kazadan fotoğraflar;

Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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