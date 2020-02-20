Bursa'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bursa'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

20.02.2020 01:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:40
Bursa'da otomobilin tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

'nın ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çitli mevkisinde (67) yönetimindeki 10 RT 544 plakalı otomobil, seyir halindeki Hikmet Coşkun (49) yönetimindeki 16 RCT 66 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Özkan ile yanındaki Cuma Altundal (78) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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