Orhangazi'de ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alana yakın yerde çıkan maki yangını söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ormanlık alana yakın yerde çıkan maki yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Çakırlı Mahallesi Dışbudak mevkisinde arıcılık yapan bir kişi çevreden topladığı çöpleri yakmasıyla yangın büyüyerek makilik alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yakında bulunan ormanlık alana yangının sıçramaması için ekipler yangına müdahale etti. Zeytin ağaçlarına sıçrayan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
10 zeytin ağacı ve 3 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk