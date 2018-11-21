Bursa'da Ofis Duvarını Delip Hırsızlık Yaptılar
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar 2 bilgisayar çaldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir inşaat firmasının ofisine duvarı delerek giren hırsızlar 2 bilgisayar çaldı.
Panayır Mahallesi'nde 10 gündür kapalı olan inşaat firmasının avukatı, kontrol amaçlı geldiği ofisin duvarının yaklaşık 40 santimetre çapında delindiğini fark etti.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, ofisten 2 bilgisayarın çalındığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.