Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı.

BURSA (İHA) - Bursa'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı.

4 kişinin yaralandığı kazada Yalova yolu neredeyse durma noktasına gelirken, yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 06.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yalova yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Özkan (40) idaresindeki 16 M 1051 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak Sercan Işık idaresindeki 34 GF 1133 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan tırın yanında seyreden Yücel Yüksel idaresindeki 07 CBF 22 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan Selim Din, Sedalet Küçüknizam, Sadık Kurtuluş yaralanırken, minibüs sürücüsü Çetin Özkan ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüste sıkışan sürücü Özkan, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yolda 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Minibüs şoförünün ise sıkıştığı yerde kurtarılmayı beklerken üşüdüğü ve eline nefes vererek ısınmaya çalıştığı görüldü. - BURSA

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da minibüs tırla çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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