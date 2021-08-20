Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
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Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı Bursa'da bir minibüs park halindeyken alev alev yandı.

Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir minibüs park halindeyken alev alev yandı. Alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre park halinde bulunan minibüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü yarım saat süren bir çalışmayla söndürdü. Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı
Bursa'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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