Bursa'da "Mehmet'in Türküsü" konseri düzenlendi
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Bursa'da "Mehmet'in Türküsü" konseri düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi tarafından organize edilen "Mehmet'in Türküsü" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.

05.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:49
Bursa'da

Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi tarafından organize edilen "Mehmet'in Türküsü" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Doç. Dr. Erdem Özdemir'in yönettiği program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı gecede destan, kahramanlık ve zafer temalı eserler seslendirildi.

Konserde seslendirilen Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun koçaklama türündeki "Meydan" adlı eseri dinleyenlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bursa'da "Mehmet'in Türküsü" konseri düzenlendi
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