Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2)
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Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2)

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDABursa'da E.K.'nin gerçekleştirdiği banka soygunu güvenlik kamerasına yansıdı.

03.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:57
Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2)

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

'da E.K.'nin gerçekleştirdiği banka soygunu güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bankaya giren E.K.'nin elindeki şemsiyeyi bırakmasının ardından vezneye yönelerek, banka görevlisine silah doğrulttuğu ve zorla paraları çantaya doldurttuğu görülüyor. Banka içerisindeki müşterilerin yaşadığı panik de görüntülerde yer alırken, soyguncunun 40 saniye içerisinde 43 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı belirlendi.


Kaynak: DHA
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