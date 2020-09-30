Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
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Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi

30.09.2020 08:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:50

3 milyon nüfusa sahip Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde 102 bin kişiye toplamda 94 milyon lira ceza kesildi.

Bursa polisi dört ayda yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 102 bin 893 kişiye toplam 94 milyon 927 bin 411 lira ceza kesti.

DENETLENEN YERLER

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 57 bin 254 polis, 4 ayda çok sayıda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, 2 bin 117 berber, kuaför, güzellik merkezi, 19 alışveriş merkezi, 5 bin 303 ticari taksi, 100 taksi durağı, 130 pazar yeri ve sosyete pazarı, 8 bin 799 şehiriçi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı, 2 bin 547 kahvehane ve kıraathane, 55 hamam, sauna, buhar odası, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları, 2 bin 321 lokanta, restoran, kafe, 148 spor merkezi, 159 sahil bantları, park, piknik ve mesire alanları, 160 konaklama tesisi, 587çay bahçesi, 211 dernek lokali, 570 nikah ve düğün salonu, 427 internet kafe, 7 sinema ve tiyatro salonu, 13 lunapark ve tematik park, 63 ganyan bayiini denetledi.

KESİLEN CEZA TUTARLARI

Denetlemeler sonucunda 2 berber, kuaför ve güzellik merkezi ve alışveriş merkezine 3 bin 183 lira, 5 ticari taksiye 2 bin 48 lira, 10 pazar yeri ve sosyete pazarı esnafına 27 bin lira, 6 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracına 16 bin 433 lira, 1 kahvehane ve kıraathanede bulunan 63 kişiye 78 bin 972 lira, 1 lokanta, restoran ve kafede bulunan 32 kişiye 29 bin 280 lira, sahil bantları, park, piknik ve mesire alanlarında bulunan 143 kişiye 128 bin 700 ve 3 nikah ve düğün salonunda bulunan 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi
Bursa'da maske takmayan 100 bin kişiye 94 milyon lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL

Haber Yorumları (1)
DE: Sadece bir şehirde kurallara uymayan 100 bin kişi varsa, vay bu ülkenin haline. Korona az bile yayılmış .
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