Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı; O anlar kamerada
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Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı; O anlar kamerada

Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı; O anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

BURSA'da, Hikmet Şahin Kent Hali'nde temizlik işçisi olarak çalışan Cemal K., hal çevresinde biriktirdiği samanları yaktığı sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

BURSA'da, Hikmet Şahin Kent Hali'nde temizlik işçisi olarak çalışan Cemal K., hal çevresinde biriktirdiği samanları yaktığı sırada rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. İtfaiyenin bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken Cemal K. gözaltına alındı. Yangının çıkış anı ise Kent Hali'nin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'ndeki Hikmet Şahin Kent Hali arkasında meydana geldi. Halde temizlik işçisi olarak çalışan Cemal K. (60), hal çevresinde kamyonlardan dökülen samanları yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, önce çalılık alana, ardından da ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının terör eylemi amaçlı olabileceği şüphesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemal K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  YANGIN ANI KAMERADA

Yangının büyüdüğü anlar, Hikmet Şahin Kent Hali'nin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, alevlerin rüzgarın etkisiyle çevreye dağıldığıgörüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı; O anlar kamerada
Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı; O anlar kamerada
Bursa'da, Kent Hali'nde yakılan ateş ormanlık alana sıçradı; O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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