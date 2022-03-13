Bursa'da kar yağışı; 78 mahalle yolu ulaşıma kapalı (2)

BURSA (DHA) - KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Bursa'da etkisini kaybeden kar yağışı sonrası halk, karla kaplı sokaklarda poşet ve kızaklarla kaydı. Bir kişi otomobilin arkasına bağladığı halata tutunarak, sokak aralarında kayak yaptı. Gece de kar altında halay çekenlerin renkli görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esra TÜRKER/BURSA,