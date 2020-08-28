Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
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Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu

Bursa şehir merkezinde bir kamyonetin motosiklete çarpması sonucu motosikletteki anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti.

28.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:14

Bursa'da şehir merkezinde bir kamyonetin çarptığı motosikletteki anne baba öldü, çocukları yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkisi'nde meydana geldi. Acemler'den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete bir kamyonet çarptı.

ÇOCUK DA KURTARILAMADI

Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletteki çocuk da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan kamyonet ise İpekiş Trafik Işıkları'nda polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir çocuk öksüz kaldı
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
BENİM BEN!: trafik onusunda çok medeniyetsiziz malesef. Hergün kaza yapmadan işe gidip gelmek için ciddi efor sarfediyorum.
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KAMYONCULAR KASAPTAN FARKI YOK: Kamyon ve Tır ehliyeti almak zorlaştırılmalı siynal, ayna ve yol takibi yapamayan camışlara ehliyet verilmemeli.
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