Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı, 1'i ağır 3 yaralı
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Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı, 1'i ağır 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı.

BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Özcan Özdoğan idaresindeki 16 FA 130 plakalı kamyonet, Uludağ Caddesi'nden Çiçek Caddesi'ne ilerlediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan kamyonet önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki otobüs durağına girdi. Kaldırımda bulunan seyyar satıcı tezgahına çarpan kamyonet ardından da durakta otobüs bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada kamyonetin altında kalan Züfer Telman ağır yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hakan Aksoy ve Rüveyda Pekdoğan yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırdı. Gözaltına alınan sürücünün polise, Ölen yok değil mi demesi dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı, 1'i ağır 3 yaralı
Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı, 1'i ağır 3 yaralı
Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı, 1'i ağır 3 yaralı
Bursa'da kamyonet otobüs durağına daldı, 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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