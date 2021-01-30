İstinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı
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İstinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı

30.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:46

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Burgaz Mahallesi'ndeki 3 bloklu bir sitede binaları ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkılarak apartman bahçesine döküldü.

Durumu gören bazı vatandaşlar evlerinden aşağıya indi.

Duvarın çevresine Mudanya Belediyesi ekiplerince koruma bandı çekildi.

Site sakinlerinin daha önce istinat duvarında kayma olduğunu fark ettikleri, ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince duvarın çevresinin mühürlendiği ve durumun müteahhit firmaya bildirildiği öğrenildi.

Öte yandan duvarın çökme anı, sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İstinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı
İstinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı
İstinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı
İstinat duvarının çökme anı kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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