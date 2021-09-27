Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler - Haberler
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Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Haberler | Yerel

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler Bursa'da kamyoncu düğününü görenler gözlerine inanamadı.

BURSA (İHA) - Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

BURSA - Bursa'da kamyoncu düğününü görenler gözlerine inanamadı. Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna arkadaşları dev kamyon lastiği ile girdiler.

Bursa'da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar. Düğün alanına arkadaşlarıyla kamyon lastiğiyle geldiler. Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptılar. Yoldan geçen diğer sürücüler olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler - Haberler
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