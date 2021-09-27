BURSA (İHA) - Bursa'da ilginç düğün... Kamyonu gelin arabası yaptılar, düğün salonuna devasa lastik getirdiler

BURSA - Bursa'da kamyoncu düğününü görenler gözlerine inanamadı. Yolda kamyonlarla konvoy yaptılar, düğün salonuna arkadaşları dev kamyon lastiği ile girdiler.

Bursa'da bir kamyon sürücüsünün konvoyunu ve düğününü görenler gözlerine inanamadılar. Düğün alanına arkadaşlarıyla kamyon lastiğiyle geldiler. Kamyonunu gelin arabası yapan kamyon sürücü damat, diğer kamyoncu arkadaşları ile birlikte anayolda kamyonlarla birlikte konvoy yaptılar. Yoldan geçen diğer sürücüler olan biteni şaşkın gözlerle izledi.