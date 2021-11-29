Bursa'da husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bursa'da husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı

AA / Kadir İnci - Haberler | Güncel
Bursa'da husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolda karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Barış G. servis aracıyla evine giderken aralarında husumet bulunan İbrahim A. ile Cerrah Mahallesinde karşılaştı.

Tartışan ikiliden İbrahim A. yanında bulunan tabancayla Barış G'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerin kontrolünde Barış G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli İbrahim A. daha sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya giderek teslim oldu.

Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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AA / Kadir İnci - Son Dakika Haberleri

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