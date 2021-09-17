Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı - Haberler
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Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

AA / Emin İleri - Haberler | Güncel
Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da bir kişi, yakalamaya çalıştığı evine giren hırsızlık zanlısı tarafından bıçakla yaralandı.

Bursa'da bir kişi, yakalamaya çalıştığı evine giren hırsızlık zanlısı tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Nilüfer Üçevler Mahallesi Coşkun Sokak'ta meydana geldi.

Evinin mutfağında sesler geldiğini duyan Necibiye Budakoğlu (42) kontrol amacıyla gittiği mutfakta biriyle karşılaştı.

Zanlıyı yakalamaya çalışan Budakoğlu, çıkan arbedede karnından bıçakla yaralandı. Zanlı ise olay yerinden kaçtı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Budakoğlu, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Emin İleri - Son Dakika Haberleri
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