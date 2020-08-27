Bursa'da hayvana eziyet kamerada... Kamyonet arkasına bağladıkları atı böyle koşturdular Bursa'da hayvana eziyet kamerada.

Bursa'da hayvana eziyet kamerada... Kamyonet arkasına bağladıkları atı böyle koşturdular

BURSA - Bursa'da, bir atın hareket halindeki kamyonetin arkasına iple bağlanarak koşturulması sosyal medyada görenler şaşkına döndü.

Olay bugün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Atabulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz teyit edilmeyen 16 KM 935 plakalı kamyonetin arkasına bir at iple bağlandı.

Cadde üzerinde atın bağlı olduğu kamyonetin arkasından koşturulduğu anlar, sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kamyonun arkasına iple bağlanan atın trafikte koşarak ilerlediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı.

Kaynak: İHA