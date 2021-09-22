Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler
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Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi

- Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi.

BURSA (İHA) - - Bursa'da hastasından ameliyat parası istediği öne sürülen doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi

BURSA - Bursa'da ameliyat olacak bir hastasından 15 bin lira bıçak parası istediği öne sürülen kalp damar cerrahisi uzmanı profesör adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde mikrofon uzatılan profesör doktor suçlamaları kabul etmediğini söylemişti. Doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Profesör Doktor T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin lira istedi. Hastanın polise şikayeti üzerine paraların numarasını alan ekipler hastanede görevli doktoru suçüstü yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan doktor ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Doktor T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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