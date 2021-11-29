Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi - Haberler
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Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

Bursa'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi.

BURSA (İHA) - Bursa'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Bursaray fırtına sebebiyle arıza yapınca, yolcular tahliye edildi.

Bursa'da iki gündür etkisini sürdüren lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bursaray'ın Özlüce ile Uludağ Üniversitesi istasyonları arasında lodos sebebiyle katener (demiryolu taşıtlarında elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan hatların genel adı) arızası meydana geldi. Hareket halindeyken arızalan Bursaray'dan vatandaşlar tahliye edildi. Özlüce ile üniversite arasını kullanmak isteyen yolcular için otobüs seferleri devreye alınırken, arızanın kısa sürede giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bilgisine ulaşıldı. - BURSA

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

Bursa'da fırtına sebebiyle metro arıza yaptı, yolcular tahliye edildi

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