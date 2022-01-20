Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar - Haberler
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Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi kadın, bir eve girip, binlerce lira çalarak kayıplara karıştı.

BURSA (İHA) - Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar

BURSA - Bursa'da 2 hırsızlık şüphelisi kadın, bir eve girip, binlerce lira çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 2 hırsızlık şüphelisi kadın, önce dış kapıyı kartla açarak binaya girdi. Ardından evin kapısını da kartla açıp giren şüpheli 2 kadın, evden yüklü miktarda para çalarak kayıplara karıştı. Parasının çalındığını fark eden aile ise durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kadınları her yerde arıyor.

Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar

Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar

Bursa'da evin kapısını kartla açtılar, binlerce lira çalıp kayıplara karıştılar

İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri

Bursa, 3. Sayfa, Haber

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