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Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasındaki kavga kameralara yansıdı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasındaki Kavga kameralara yansıdı. Polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorlandı. Gelen takviye ekiplerle birlikte kavgaya son verilirken, ev sahibi ve kiracı birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay merkız Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi 7. Yüksel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi ve kiracı arasında tartışma çıktı. Sokağa taşan münakaşa, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekip yetersiz kalınca, takviye ekip istendi. Gelen ekipler tarafları ayırdı. Ev sahibi ve kiracı birbirlerinden şikayetçi olurken, taraflar karakola götürüldü. - BURSA

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

Bursa'da ev sahibi ve kiracı arasında kavga

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