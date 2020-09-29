Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu

Bursa'da alkollü bir adam, sokak ortasında tartıştığı eşini silahla 3 yerinden vurdu. O anlar kamera tarafından kayıt altına alınırken öfkeli koca gözaltına alındı, yaralı kadının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.