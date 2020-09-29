Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu
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Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu

29.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:16

Bursa'da alkollü bir adam, sokak ortasında tartıştığı eşini silahla 3 yerinden vurdu. O anlar kamera tarafından kayıt altına alınırken öfkeli koca gözaltına alındı, yaralı kadının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alkollü koca, sokakta karşılaştığı eşi ile tartışmaya başladı. Daha sonra eşini silahla ağır yaraladı. Sokak ortasındaki dehşet anları anbean kameraya yansıdı. Zanlı, çok geçmeden vatandaşların yardımıyla polis tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ HALDE EŞİYLE KARŞILAŞTI

Alınan bilgiye göre, olay Hisar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 60 yaşındaki alkollü Kadir Gedik sokak ortasında karşılaştığı 55 yaşındaki eşi Tülin Gedik ile tartışmaya başladı.

3 YERİNDEN VURDU

Tartışma sonrası Kadir Gedik, silahla eşini göğsünden, kolu ve parmağından silahla vurup ağır yaraladı. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen zanlı vatandaşların yardımıyla kısa sürede müdahale eden polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı Tülin Gedik Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, alkollü Kadir Gedik sorgulanmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Yoğun bakımdaki mağdurenin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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