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Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı

Bursa'da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir kişi, iddiaya göre, sürücü tarafından otobüse alınmadı.

BURSA (İHA) - Bursa'da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir kişi, iddiaya göre, sürücü tarafından otobüse alınmadı. Yaşanan tartışma ise kameralar tarafından görüntülendi.

İddiaya göre, tekerlekli sandalyesi ile özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir vatandaş, yanında bulunan refakatçısı ile sürücü tarafından otobüse alınmadı. Engelli rampasını açmayan sürücü, yoluna devam etmeye çalıştı ancak, engelli vatandaş ve otobüsteki yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Bu anlar ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. - BURSA

Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı

Bursa'da engelli bir kişi özel halk otobüsüne alınmadı

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