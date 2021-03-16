Bursa'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheliyi jandarma yakaladı

Bursa'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir apart daireye baskın yaptı.

Dairede yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu tahmin edilen 13 bronz biblo heykel, 2 gümüş sikke, Bizans döneminden kalma 4 mühür ve Sümerlere ait olduğu düşünülen tablet ele geçirildi. Eserler, Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.Y, E.E.A. ve M.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu