Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı
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Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı

Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

BURSA'da eğitim uçuşu yapılan içinde 2 kişinin bulunduğu uçak, motor arızası nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaparken yakındaki bahçeye düştü.

BURSA'da eğitim uçuşu yapılan içinde 2 kişinin bulunduğu uçak, motor arızası nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaparken yakındaki bahçeye düştü. Kazada, 2 kişi hafif yaralanırken, uçakta hasar oluştu.

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan egitim amacıyla saat 06.45 sıralarında havalanan

tek motorlu Cessna 172 tipi egitim uçağı öğle saatlerinde geri döndü. Öğrenci değişiminin ardından yeniden havalanan uçak ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı'na yöneldi. Ancak saat 15.00 sıralarında havaalanına iniş yapacakları sırada motor arızası meydana geldi. Uçak, zorulu iniş sırasında Yunuseli'ndeki bir bahçeye düştü. Armut ağaçları arasına düşen uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk tedavilerinin  ardından gözlem amacıyla hastaneye götürüldü.

 


Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı
Bursa'da eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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