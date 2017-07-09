Bursa'da Dünyanın En Uzun Horon Halkası Denemesi Yapıldı

BURSA'da 16. Kadırga Festivali kapsamında, 2 bin 61 kişinin katılımıyla dünyanın en uzun horon halkası rekor denemesi yapıldı. Deneme başarılı olursa 1144 kişinin katılımıyla Almanya'nın elinde bulunan dünyanın en uzun horon halkası ünvanı Bursa'ya geçecek.



Yıldırım Belediyesi, Orhangazi Belediyesi, Trabzon Dernekleri Federasyonu ve Orhangazi Trabzonlular Derneği iş birliğiyle bu yıl 16'ncısı yapılan Kadırga Festivali kapsamında dünyanın en uzun horunun oluşması için rekor denemesi yapıldı. Almanya'da 1144 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren rekoru kırmak için Orhangazi Göl Piknik Alanı'nda toplam 2 bin 61 kişi bir araya geldi. Guinness Türkiye danışmanı Orhan Kural ve yardımcısı Aydın Tükgücü'nün gözetiminde oluşturulan horon halkasında resmi rakam daha sonra açıklanacak.



DÜNYAYA MESAJ VERDİK



Etkinlikte konuşma yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Önemli bir rekora imza attık diye düşünüyorum. Burada linsanların ellerinin birleşmesi ile dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz. Dilerim kalplerimizde birleşir" dedi.



Bursa Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Uğurlu ise rekoru Almanya'dan Bursa'ya getirmek istediklerini belirtti. Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan yaptığı konuşmada, "Günün en sıcak saatinde rekor denemesi yapıyoruz. Bu rekor denemesinden bir diğer anlamı da şu; Binlerce insanın el ele tutuşması, omuz omuza vermesi ve gönüllerini birleştirmesi. Belki de rekorun en güzel yanı bu" diye konuştu. - Bursa