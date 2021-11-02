Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BURSA'da, 2 katlı evin doğal gaz tesisatında çıkan yangın tedirginliğe neden oldu.

BURSA'da, 2 katlı evin doğal gaz tesisatında çıkan yangın tedirginliğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde, Coşkun Y.'ye ait 2 katlı evin doğal gaz hattında yangın çıktı. Doğal gaz saatinde çıkan yangının tesisata yayılmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Bursagaz ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye verilen doğal gaz ekipler tarafından kesilerken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle korktuğunu ifade eden, yan binada oturan kimliği bilinmeyen kadını da polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title