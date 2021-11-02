Son dakika haber... BURSA'DA DOĞAL GAZ TESİSATINDA YANGIN ÇIKTI

BURSA'da, 2 katlı evin doğal gaz tesisatında çıkan yangın tedirginliğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde, Coşkun Y.'ye ait 2 katlı evin doğal gaz hattında yangın çıktı. Doğal gaz saatinde çıkan yangının tesisata yayılmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Bursagaz ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye verilen doğal gaz ekipler tarafından kesilerken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle korktuğunu ifade eden, yan binada oturan kimliği bilinmeyen kadını da polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.