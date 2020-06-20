Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu (2) CESEDİN, EKREM DEMİR'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIGemlik'in Büyükkumla Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu ortaya çıktı.

CESEDİN, EKREM DEMİR'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gemlik'in Büyükkumla Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu ortaya çıktı. Demir'in parkinson hastası olduğu ve daha önce ameliyat olduğu öğrenildi. Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA