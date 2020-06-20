Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu (2)
CESEDİN, EKREM DEMİR'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIGemlik'in Büyükkumla Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu ortaya çıktı.
20.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:25
CESEDİN, EKREM DEMİR'E AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Gemlik'in Büyükkumla Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu ortaya çıktı. Demir'in parkinson hastası olduğu ve daha önce ameliyat olduğu öğrenildi. Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kaynak: DHA