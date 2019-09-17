17.09.2019 03:03

Bursa'da dehşet anları kamerada... Annesinin elinden kaçan çocuğa otomobil böyle çarptı

BURSA - Bursa İnegöl Alanyurt yolunda meydana gelen kazada annesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki kız çocuğu bir anda annesinin elini bırakıp koşmaya başladığı sırada gelen otomobil çarptı.Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza inegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Ali K idaresindeki 16 KKJ 16 plakalı otomobil sürücüsü yaya yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki Yazbahar Z annesinin elini bırakarak aniden yolun karşısına geçmeye çalıştı sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız çocuğu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA