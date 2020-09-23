Son dakika haber! Bursa'da DEAŞ operasyonu
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Son dakika haber! Bursa'da DEAŞ operasyonu

23.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:30

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon başlattı.

Operasyonun gerçekleştirildiği bölgelerden Deydinler Mahallesi'nde bazı noktalarda önlem alan ekipler, söz konusu adreslerde arama yaptı.

Bazı şüphelileri gözaltına alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika haber! Bursa'da DEAŞ operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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