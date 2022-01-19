Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi
Son dakika habere göre Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, ikişer katlı bitişik 2 bina kullanılamaz hale geldi.
YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, ikişer katlı bitişik 2 bina kullanılamaz hale geldi.
İddiaya göre, İsabey Mahallesi İsabey Caddesi'ndeki 2 katlı evin üst katında yaşayan madde bağımlısı A.Y, burada yangın çıkardı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale gerçekleşirken, alevler bitişikte bulunan 2 katlı binaya da sıçradı.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangından zarar gören 2 bina da kullanılamaz hale geldi.