Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, ikişer katlı bitişik 2 bina kullanılamaz hale geldi.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, ikişer katlı bitişik 2 bina kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, İsabey Mahallesi İsabey Caddesi'ndeki 2 katlı evin üst katında yaşayan madde bağımlısı A.Y, burada yangın çıkardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale gerçekleşirken, alevler bitişikte bulunan 2 katlı binaya da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangından zarar gören 2 bina da kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Çıkan yangında 2 bina kullanılamaz hale geldi

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Yıldırım, İsabey, Yangın, Bursa, Güncel, Haber

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