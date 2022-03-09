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Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda yem yüklü kamyonda 4,5 milyon adet kaçak s igara ele geçirildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda yem yüklü kamyonda 4,5 milyon adet kaçak s igara ele geçirildi. Nefes kesen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri takip edip durdukları yem yüklü kamyonda gizlenmiş halde piyasa değeri 2 milyon 750 bin liralık 4.5 milyon paket kaçak sigara ele geçirdi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile İnegöl İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan yüklü miktarda kaçak sigara geleceği bilgisine ulaştı. KOM ekipleri 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe aldı. Takip sonucu ilçe girişinde durdurulan kamyon didik didik arandı. Sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı. Kamyonun kasasında 240 bin pakete karşılık gelen 4.5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ele geçen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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