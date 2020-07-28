Bursa'da büyük dönüşümde ilk adım atıldı
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Bursa'da büyük dönüşümde ilk adım atıldı

- Bursa'da büyük dönüşümde ilk adım atıldı Atatürk Spor Salonu'nun yıkımına başlandı, Atatürk'ün ismi aynı yere yapılacak ve projesi akademik odaların katılımıyla hazırlanacak modern bir spor salonunda yaşatılacak Bursa'da eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi ile içiçe kalan Bursa...

Bursa'da büyük dönüşümde ilk adım atıldı
28.07.2020 17:22 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:56

- Bursa'da büyük dönüşümde ilk adım atıldı

Atatürk Spor Salonu'nun yıkımına başlandı, Atatürk'ün ismi aynı yere yapılacak ve projesi akademik odaların katılımıyla hazırlanacak modern bir spor salonunda yaşatılacak

BURSA - Bursa'da eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi ile içiçe kalan Bursa Atatürk Spor Salonu'nda yıkım çalışmalarına başlanırken, Atatürk'ün ismi aynı yere yapılacak ve projesi akademik odaların katılımıyla hazırlanacak daha modern bir spor salonunda yaşatılacak. Yıkımın startını veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iş makinesini kullandı

Bursa'yı her alanda daha yaşanabilir kent haline getirmek amacıyla özellikle bu dönem kentin merkezi bütçeden daha fazla kaynak alabilmesi için Bursa-Ankara arasında adeta mekik dokuyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu çabalarının meyvesi olarak kente kazandırılacak 7 yatırımın müjdesini 19 Haziran'da kamuoyu ile paylaşmıştı. T2 tramvay hattından Çelik Palas ek binalarının yıkımına, millet bahçelerinden Hanlar Bölgesi'ndeki yıkımlara kadar 7 önemli konuyu tek tek tarih vererek açıklayan Başkan Aktaş, Altıparmak'taki Bursa Millet Bahçesi yanındaki spor salonu, yüzme havuzu, güreş salonu ve müştemilat binalarının yıkımına da en geç 31 Temmuz'a kadar başlanacağını duyurmuştu.

Yıkım başladı

İlgili Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucu alandaki binaların tapusunu üzerine alan Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımlara başlandı. Yıkım çalışmaları bizzat yerinde inceleyen ve ilk kepçeyi de kendisi vuran Başkan Aktaş, söz verdikleri sürede yıkım çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı. Bursa Millet Bahçesi'nin Haziran ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı bir törenle hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız aynı törende Millet Bahçesi'nin biraz daha büyütülmesi noktasında söylemde bulunmuştu. Ben de daha sonra kendilerine de zaten bu konuda bir talebimiz olduğunu, bu bölgeye hem otopark kazandırmak hem de bu millet bahçesi büyütmek noktasında bir hayalimiz olduğunu ifade etmiştim. Millet Bahçemiz 42 bin metrekare. Uzun yıllar Bursaspor'a hizmet etmiş, stadyumumuz vardı. Yenisi yapıldıktan sonra da burada Millet Bahçesi fonksiyonuyla içinde kıraathanesi, sıcak su çeşmeleri, yürüyüş alanları ve peyzaj alanlarıyla Bursa'mıza kazandırılmış bir alan olarak hayat buldu. Şimdi buraların tapusu Büyükşehir Belediyesi'ne geçti ve 42 dönüme ilave olarak 18 dönümlük bu alanın da eklenmesiyle burası yaklaşık 60 dönümlük bir alan oldu. Bursa'mıza uzun yıllar hizmet etmiş spor salonumuz, yüzme havuzumuz ve müştemilatlar var. Bu yapıların çürük olduğuna dair elimizde raporlar da var. Bu yapıların kesinlikle yıkılması gerekiyor. Binalarda 40 yılı aşkın bir yorgunluk da var" diye konuştu.

Ata'nın ismi yaşatılacak

Başkan Aktaş, Haziran ayında 7 önemli projeyi kamuoyuna duyurduğu toplantının ardından kasıtlı olarak yapılan 'Atatürk'ün ismini siliyorlar' şeklindeki dezenformasyon çalışmalarına da açıklık getirdi. Ulu Önder Atatürk'ün isminin aynı yere yapılacak daha modern bir spor salonunda yaşatılmaya devam edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, ""Hemşehrilerim birilerinin yaptığı dezenformasyona asla itibar etmesinler. Emin olsunlar ki yine Atatürk Spor Salonu ismiyle burada bir proje hayat bulacak. Hem de bu projeyi yaparken Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası ile birlikte çalışacağız. Onların da dahil olduğu bir seçki sürecinde bu proje ortaya çıkacak. ve yine inşallah beraberce hem spor salonunun açılışını yapmak hem de otoparkla burayı taçlandırmak bizim en büyük hayalimizdir. Ben özellikle sürece destek veren odalarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aktaş bir aksilik olmaması halinde 1 ay veya 40 günlük süre zarfında binaların tamamen kaldırılıp, alanın temizleneceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Manşet

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