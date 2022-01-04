Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı - Haberler
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Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı
AA / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kavga sırasında bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta bir evde, tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçakla öldürdüğü belirtilen Mustafa T'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mustafa T'nin ifadesinde, birlikte alkol aldıkları sırada arkadaşının, kendisinin çocuğuna vurduğunu, tartışmanın büyümesi üzerine olayın gerçekleştiğini ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Mustafa T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gemlik'te dün sabah, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durgut'u bıçakla yaralayan Mustafa T, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Durgut'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

Bursa'da bıçakla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

AA / Kazım Bulut - Son Dakika Haberleri

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