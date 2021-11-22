Bursa'da arama kurtarma ekipleri sokak hayvanları için kulübe yaptı

BURSA (AA) - Bursa'da, Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK) gönüllüleri tarafından sokak hayvanlarının kış şartlarına dayanması için geri dönüştürülen malzemelerden kulübeler yapıldı.

Her Eve Bir Pati Derneğinin (HEPAD) Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki barınağında, dernek tarafından sağlanan geri dönüştürülen malzemeler, arama kurtarma ekiplerince sokak hayvanlarının barınabileceği kulübeler haline getirildi.

Titizlikle yapılan kulübeler, yine HEPAD üyelerince kırsal bölgelere yerleştirilecek.

NAK Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Bulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak sadece insanlara değil kendilerine ihtiyaç duyan her canlıya yardım ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 17 yıldır arama kurtarma faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Bulmuş, "HEPAD kurulduğundan beri ona destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz de dernek olarak 'bir cana dokunmak'tan bahsediyoruz. Bu can sadece insan canı değil, bazen hayvanları da arama kurtarmaya gidiyoruz. Patili dostlarımıza kulübe yapmak veya barınak boyamak gibi etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

HEPAD Başkanı Emre Demir ise benzer etkinlikleri geçen senelerde de kış mevsimi öncesi yaptıklarına değinerek, sokakta ve kırsalda yaşayan hayvanlara bir nebze de olsa faydalı olmak istediklerini söyledi.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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