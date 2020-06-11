Bursa'da "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi
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Bursa'da "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

Nilüfer Belediyesi tarafından "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

11.06.2020 02:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 03:36

Nilüfer Belediyesi tarafından "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverler arabalarını uygun yerlere park etti.

Uzun süredir dışarıda sinema keyfi yaşayamayanlar için gerçekleştirilen etkinlikte "Yılanların Öcü" filmi görüntülendi.

Film gösterimleri sırasında arabalı sinema nostaljisinin bir parçası olan patlamış mısır, gazoz gibi yiyecek ve içecekler de alanda servis edildi.

Etkinlik kapsamında 12 Haziran'da "İtirazım Var", 17 Haziran'da "Selamsız Bandosu", 19 Haziran'da "Ölümlü Dünya", 24 Haziran'da "Ah Güzel İstanbul", 26 Haziran'da "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", 1 Temmuz'da "Vesikalı Yarim" ve 3 Temmuz'da ise "Unutursam Fısılda" filmleri gösterilecek.

Bursa'da 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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