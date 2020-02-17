Bursa'da alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

17.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:16

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

Burak K. idaresindeki 16 SAJ 23 plakalı otomobil, Balabancık Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan ve yaralanmadığı belirlenen Burak K, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkollü olduğu tespit edilerek polis merkezine götürüldü.

Caddede bulunan binalardaki bazı vatandaşlar, evlerinden cep telefonlarının kamerasıyla takla atan aracın görüntüsünü çekti.

Trafiğe kapanan cadde, takla atan otomobilin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA