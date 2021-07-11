Bursa'da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
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Bursa'da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı

Bursa'da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da alkollü sürücü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kağıt toplayıcısına çarptı.

Bursa'da alkollü sürücü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kağıt toplayıcısına çarptı.

Kaza Akşam saatlerinde Mudanya yolu geçit mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen sürücü çöp toplayıcısına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Kazanın etkisiyle yaralanan çöp toplayıcısı olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çekirge devlet hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Bursa'da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
Bursa'da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
Bursa'da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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