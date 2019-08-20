Bursa'da 7 bin 835 kişiyle "Türkiye haritası" oluşturulacak

20.08.2019 16:40

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçe Belediyesince düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, 7 bin 835 kişi stadyumda dizilerek "Türkiye haritası" oluşturacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdem, toplantıda, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı tarihin 97'nci yıl dönümüne özel bir etkinlik planladıklarını bildirdi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anmak üzere düzenleyecekleri etkinliğe binlerce gönüllünün katılacağını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"7 bin 835 kişi, İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda buluşup içinde 'zafer hepimizin' yazan dev bir Türkiye haritası oluşturacak. Memleketimizin her 100 kilometrekaresinin 1 kişiyle temsil edileceği bu harita, hava fotoğraflarıyla ölümsüzleşecek. Tarihe geçecek bu karede yer almak isteyen yurttaşlarımız 30 Ağustos'ta saat 17.00'de burada açılacak kayıt masalarına gelerek kayıt yaptıracak. Fotoğraf çekim aşamasına gelinceye kadar alanda konser, şiir dinletisi, halk dansları gösterisi gibi etkinlikler de olacak. Güvenlik açısından 13 yaşından küçüklerin katılamayacağı etkinlikte, katılımcılara ulaşım kolaylığı da sağlanacak. Tüm Bursalıları, tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos'u kutlamak üzere etkinliğimize davet ediyorum."

Kaynak: AA