Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı Bursa'da 51 benzer suçlardan kaydı bulunan kapkaççı, 80 güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında elindeki yara bandından yakalandı.

Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı

BURSA - Bursa'da 51 benzer suçlardan kaydı bulunan kapkaççı, 80 güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında elindeki yara bandından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da kamerası olmayan mahallelerde yabancı uyruklu kadınları hedef seçerek cep telefonlarını çalan kapkaççı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gökhan U. isimli şüpheli Şükraniye, Zümrütevler ve Sıracevizler mahallelerinde gözü kestirdiği yabancı uyruklu Fatime O. Saja B. Melek Ş. adlı kadınların yanına giderek cep telefonunla birisini arama bahanesiyle telefonları alarak kaçtı. Yüzünde maske bulunan ve güvenlik kameralarının az olduğu mahalleleri seçen Gökhan U.'yu arama .çalışmaları film sahneleri aratmadı. Benzer suçlardan 51 kaybı bulunan şüphelinin bir markette alışveriş yaptığı sırada parmağındaki yara bandı fark eden polisleri o bölgede yaşayan şüpheliler üzerinde araştırmasını derinleştirdi. Bir hafta da 60 ile 80 güvenlik kamerası inceleyen polisler şüphelinin Samanlı Mahallesi'nde oturduğu tespit etti. Şüpheli Gökhan U. evinin yakınlarında polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin marketten yara bantlı eliyle alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Gökhan U, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA