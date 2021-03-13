Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
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Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım

13.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:34
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım

BURSA'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın şoförü Faruk E. (51) emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım.

BURSA'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan TIR'ın şoförü Faruk E. (51) emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım" dedi. Kazada ölen 4 kişiden Semih Ural, doğum günü olan bugün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Faruk E. yönetimindeki 18 AAJ 361 plakalı TIR, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızla ilerleyen TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 22 araca çarpıp, altına alarak sürükledi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, birçok araç demir yığınına döndü.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu, Semih Ural ve Recep Göler yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın önündeki araçlara çarparak, ilerlediği görüldü. 

'ÇARPMAYA ENGEL OLAMADIM'

Kazanın ardından TIR şoförü Faruk E. gözaltına alındı. Kedi kumlu taşıyan sürücü Faruk E.'nin emniyetteki ifadesinde, "TIR'ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, kornaya bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu. TIR'ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Pişmanım" dediği belirtildi.

Faruk E.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada yaşamını yitiren 4 kişiden Semih Ural, doğum günü olan bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Basri Gümüş'ün cenazesi memleketi Ordu'ya gönderilirken, Recep Göler ise Bursa'nın Harmancık ilçesinde defnedilecek.

Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım
Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför: Çarpmaya engel olamadım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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