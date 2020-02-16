Bursa'da 4 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
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Bursa'da 4 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beşiğinde nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti.

16.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:10
Bursa'da 4 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

'nın ilçesinde beşiğinde nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti.

Orkide Caddesi'nde bir evde ikamet eden Suriye uyruklu Ragıp ailesinin 4 aylık kızı Cudi Ragıp, gece saatlerinde beşiğine yatırıldı.

Sabah annesi tarafından uyandırılmak istenen bebek, hareket etmediği görülünce İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mamanın boğazını tıkaması sonucu öldüğü tahmin edilen bebeğin cesedi İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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