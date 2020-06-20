Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu: 20 gözaltı
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Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu: 20 gözaltı

Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu: 20 gözaltı -Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 4 çalıntı otomobil, 1 ATV aracı, motosiklet ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 2...

20.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:26

Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu: 20 gözaltı

-Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 4 çalıntı otomobil, 1 ATV aracı, motosiklet ve çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi

BURSA - Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çalıntı araç, motor, antika malzemeler, silah ve elektronik eşya ele geçirilirken, zanlıların kıskıvrak yakalandığı anlar kameraya yansıdı. .

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda şafak vakti 50'ye yakın ikamet ve depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 5 kişi İstanbul, 15 kişi ise Bursa'da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin polis görev aldı.

Operasyonda 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 işyerinde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu tespit edilen antikalar, saat, kamera, matkap, iş makinesi, beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu, av tüfeği, 4 tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca Fişeği, çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet otomobil, 1 adet ATV, 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen çalıntı malzeme ve araçlar emniyetin bahçesinde sergilendi.

Bursa'da 2 bin polisle dev hırsızlık operasyonu: 20 gözaltı

Kaynak: İHA

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