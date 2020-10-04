Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı

04.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 13:14

Van'ın İpekyolu ilçesinde durdurulan 16 kişilik minibüste, 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'si, havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostanıcı mahallelerinde önlem alıp, kaçak göçmenlerin olduğu minibüsü durdurdu.

2 GÖÇMEN HAVASIZLIK VE SIKIŞMADAN ÖLMÜŞ

16 kişilik minibüste yapılan aramada; 37'si Pakistan, 33'u Afganistan ve 2'si Irak uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden 2'sinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

3 ORGANİZATÖR DE YAKALANDI

Jandarmanın yaptığı çalışmada, kaçak göçmenlerin taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı
Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı
Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları (1)
CEYHANLI: Dolun gelin hepiniz burda herkese yer var merak etmeyin devletimiz hepinize bakar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Spor Babel Falcao Can Bartu Ryan Babel Eddie Newton
Daha Fazla Kaza Ateş Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da göçmen trajedisi: 16 kişilik minibüsten 2'si ölü 72 kişi çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 13:14:14. #1.15#
title