Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
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Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

27.11.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:17

Bursa'da daha önceden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlıyı ziyarete gelen babası takisici Sadık Çayır, husumetlisi olduğu kişiler tarafından Ceza İnfaz Kurumu önünde 9 kurşunla vurularak öldürüldü.

Taksici Sadık Çayır, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Serdar Umur'un hayatını kaybettiği çatışmada, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çayır'ın oğlu Alican Çayır ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

OĞLUNU GÖREMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Sadık Çayır, bugün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti. 9 kurşun isabet eden Çayır, ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sadık Çayır, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırının daha önceki olayla ilgili olabileceği bildirildi.

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Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
MEMLEKET: TEKSAS A DÖNDÜ. CEZAYI KENDİSİ VERİYOR İNSANLAR
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