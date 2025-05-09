Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ARABAYATAĞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/05/2025 16:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/05/2025 18:20

Kesim Tarihi: 09/05/2025 16:20

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C4 _ D -25 Alt Bölgesinde Bulunan, Arabayatağı Mahallesi Ankarayolu cadde ve Civarında, "ARIZA" Nedeniyle 09.05.2025 tarihinde 16:20: ile 18:20 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DOĞANCI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/05/2025 09:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/05/2025 12:45

Kesim Tarihi: 09/05/2025 09:45

Açıklama: Osmangazi İlçesi Doğancı Mahallesi ve civarı nedeniyle 09.05.2025 tarihinde 09:45 ile 12:45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.