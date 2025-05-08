Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Mayıs su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

DEĞİRMENÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/05/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/05/2025 18:00

Kesim Tarihi: 08/05/2025 08:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Baskınlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Degirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi ile Ankara Yolu Caddesinin arasında kalan bölgede, 08.05.2025 tarihinde, 08:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KARAMAZAK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/05/2025 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/05/2025 17:00

Kesim Tarihi: 08/05/2025 15:30

Açıklama: Yıldırım İlçesi Karamazak Mahallesi İncisigüzel Sk ve civarında arıza nedeniyle 08/05/2025 tarihinde 15:30 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.