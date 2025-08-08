Bursa BUSKİ su kesintisi! 8-9 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/08/2025 08:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/08/2025 15:00

Kesim Tarihi: 08/08/2025 08:46

Açıklama: İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi mahallesi müteahhit çalışması sebebiyle anahat bağlantısı yapılacağından dolayı 08.45 ile 15.00 arası su kesintisi yapılmıştır. Yeni ve Ertuğrulgazi mahallesi etkilenir.

NİLÜFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/08/2025 14:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/08/2025 23:59

Kesim Tarihi: 08/08/2025 14:45

Açıklama: Çamlıca Mahallesi Menekşe Sokak Ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 08.08.2025 Tarihinde 14:45 ile 24:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.