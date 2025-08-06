Bursa BUSKİ su kesintisi! 6-7 Ağustos Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Ağustos su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/08/2025 15:00

Kesim Tarihi: 06/08/2025 10:30

Açıklama: İnegöl ilçesi Esentepe mahallesi anahat arızası sebebiyle 10.00 ile 15.00 arası su kesintisi yapılmıştır Esentepe Yunusemre ve yeni mahalle etkilenir.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/08/2025 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/08/2025 12:00

Kesim Tarihi: 06/08/2025 13:00

Açıklama: Yiğitali Mahallesi ULUDAĞ YOLU Cadde ve Civarı, "ARIZA" çalışması Nedeniyle 06.08.2025 Tarihinde 13:00 ile 07.08.2025 12:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın Erken Tamamlanması Durumda Sular Bildirilen Zamandan Daha Önce Verilebileceğinden, Vatandaşların Tedbirli Olmaları ve Musluklarını Kontrollü Kullanmaları Gerekmektedir.